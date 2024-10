Migranti, 4 morti tra cui 2 neonati in un naufragio in Grecia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Due neonati e due donne sono morti nel naufragio di una barca di Migranti al largo dell'isola greca di Kos, nel Mar Egeo. Lo ha riferito la guardia costiera greca. Sono state salvate 27 persone, tra cui un uomo sospettato di essere un contrabbandiere, che è stato arrestato, secondo il portavoce della guardia costiera. Gli incidenti sulle imbarcazioni dei Migranti sono comuni nelle acque greche, una delle rotte dei Migranti che fuggono dall'Africa o dal Medio Oriente per cercare di raggiungere l'Unione Europea o il Regno Unito. A settembre, tre persone sono morte al largo di Samos, un'altra isola dell'Egeo. Quotidiano.net - Migranti, 4 morti tra cui 2 neonati in un naufragio in Grecia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duee due donne sononeldi una barca dial largo dell'isola greca di Kos, nel Mar Egeo. Lo ha riferito la guardia costiera greca. Sono state salvate 27 persone, tra cui un uomo sospettato di essere un contrabbandiere, che è stato arrestato, secondo il portavoce della guardia costiera. Gli incidenti sulle imbarcazioni deisono comuni nelle acque greche, una delle rotte deiche fuggono dall'Africa o dal Medio Oriente per cercare di raggiungere l'Unione Europea o il Regno Unito. A settembre, tre persone sono morte al largo di Samos, un'altra isola dell'Egeo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa. Oim : 500 morti nel 2024 - Immigrazione. Servizio di Nicola Ferrante. . Ancora sbarchi a Lampedusa. L’ Organizzazione internazionale delle migrazioni in Libia fa sapere che dall’inizio del 2024 sono morte 498 persone e si contano oltre 700 dispersi. Oim: 500 morti nel 2024 first appeared on TG2000. The post Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa. (Tv2000.it)

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa. Oim : 500 morti nel 2024 - Ancora sbarchi a Lampedusa. L’ Organizzazione internazionale delle migrazioni in Libia fa sapere che dall’inizio del 2024 sono morte 498 persone e si contano oltre 700 dispersi. Immigrazione. Servizio di Nicola Ferrante. . Oim: 500 morti nel 2024 first appeared on TG2000. The post Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa. (Tv2000.it)

Migranti - lite Sansonetti-Bocchino a La7. “Ci sono stati 300 morti in mare e tu elogi Meloni? È strage di Stato”. “Colpa della tua sinistra” - . “Ma di chi? – controbatte Sansonetti – Ma se abbiamo 100mila immigrati all’anno al massimo”. Una legge dello Stato che fa schifo: la Bossi Fini“, chiosa Sansonetti. E la reazione di Sansonetti è irrefrenabile: “Negli ultimi giorni ci sono stati 300 morti affogati, perché hanno bloccato le navi di soccorso“. (Ilfattoquotidiano.it)