Mef smentisce 880mln a Sanità | +23mld

Mef smentisce 880mln a Sanità: +2,3mld (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 15.40 Il ministero dell'Economia smentisce che alla Sanità siano destinati in Manovra solo 880 milioni di euro nel 2025 Il prossimo anno andranno alla Sanità 2.366 milioni in più rispetto al 2024. La precisazione del ministero arriva dopo che alcune associazioni di medici avevano giudicato insufficienti le risorse, annunciando forti azioni di protesta. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 15.40 Il ministero dell'Economiache allasiano destinati in Manovra solo 880 milioni di euro nel 2025 Il prossimo anno andranno alla2.366 milioni in più rispetto al 2024. La precisazione del ministero arriva dopo che alcune associazioni di medici avevano giudicato insufficienti le risorse, annunciando forti azioni di protesta.

