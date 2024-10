LVPA Frascati, il presidente Raparelli serra le fila "Serve una scossa" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non è l’inizio di stagione sperato quello della Promozione della LVPA Frascati. Il presidente Giammarco Raparelli, però, non fa drammi e cerca di scuotere la squadra, reduce dalla sconfitta per 2-1 a Montesacro (la quarta in sei gare di campionato, in cui ci sono state anche una vittoria e un Romatoday.it - LVPA Frascati, il presidente Raparelli serra le fila "Serve una scossa" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non è l’inizio di stagione sperato quello della Promozione della. IlGiammarco, però, non fa drammi e cerca di scuotere la squadra, reduce dalla sconfitta per 2-1 a Montesacro (la quarta in sei gare di campionato, in cui ci sono state anche una vittoria e un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lvpa Frascati calcio - Dell’Ospedale : “Questi ragazzi non accuseranno il salto” - Marco Dell’Ospedale, ex allenatore del Colonna, è stato scelto come guida dell’Under 15 regionale e si è presentato con tanto entusiasmo: “Come è nato l’accordo col club tuscolano? A fine agosto. . . Frascati (Rm) – E’ uno dei volti nuovi dello staff tecnico del settore giovanile della Lvpa Frascati. (Romatoday.it)

Lvpa Frascati calcio : panchina ad Andrea Borsa - Frascati (Rm) – Cambio alla guida della Promozione della Lvpa Frascati. Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Fregene (che ha seguito l’eliminazione in Coppa Italia e il pareggio all’esordio contro il Velletri), il tecnico Angelo Grande ha rassegnato le sue dimissioni. La società... (Romatoday.it)

Lvpa Frascati calcio : i portieri in buone mani con Antonio Lepori - Frascati (Rm) – La Lvpa Frascati è in buone mani. Ne è convinto il nuovo preparatore dei portieri Antonio Lepori che segue le prime squadre del club tuscolano (sia maschile che femminile) e anche Under 19, Under 18 e tutta la Scuola calcio. L’ex responsabile dell’area portieri della Lodigiani... (Romatoday.it)