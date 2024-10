L'onda dell'innovazione: il futuro della sostenibilità parte dal mare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel percorso verso un’economia più sostenibile, l’importanza delle risorse marine e costiere è cruciale. L’economia blu, che si focalizza sulla protezione e valorizzazione di oceani e coste, abbraccia comparti produttivi chiave come la tutela degli ecosistemi marini, l’energia rinnovabile, la Romatoday.it - L'onda dell'innovazione: il futuro della sostenibilità parte dal mare Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel percorso verso un’economia più sostenibile, l’importanzae risorse marine e costiere è cruciale. L’economia blu, che si focalizza sulla protezione e valorizzazione di oceani e coste, abbraccia comparti produttivi chiave come la tutela degli ecosistemi marini, l’energia rinnovabile, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E’ morto Ennio Salamon - pioniere dei sondaggi in Italia e storico presidente della Doxa - Allievo del professore Pierpaolo Luzzatto Fegiz (1900-1989), titolare della cattedra di statistica presso l'Università di Trieste, e fondatore nel 1946 a Milano della Doxa, Salamon entrò nel 1956 nell'istituto specializzato in sondaggi d'opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche: grazie al suo lavoro, il primo istituto di sondaggi nato in Italia è diventato uno dei primi in Europa. (Lanazione.it)

Zio abusa delle nipotine dicendo di essere posseduto da Satana : condannato a 14 anni di carcere - L'avvocata Santoro: "Questa pena deve fungere da esempio per tutti quei pedofili che sono ancora in giro, continuano a delinquere e non vengono messi in carcere". L'uomo ha abusato delle nipotine dal 2014 al 2022. Continua a leggere . Si tratta di una delle condanne più alte comminate a un pedofilo in Italia. (Fanpage.it)

Abusa per anni delle nipotine dicendo di essere posseduto da Satana : condannato a 14 anni di carcere - L'avvocata Santoro: "Questa pena deve fungere da esempio per tutti quei pedofili che sono ancora in giro, continuano a delinquere e non vengono messi in carcere". Si tratta di una delle condanne più alte comminate a un pedofilo in Italia. Continua a leggere . L'uomo ha abusato delle nipotine dal 2014 al 2022. (Fanpage.it)