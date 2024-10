Ilrestodelcarlino.it - Lo strappo nella maggioranza: "Noi civici poco considerati, la lista Parcaroli non c’è più"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "LaSandronon esiste più da tempo, ne era rimasto solo il nome". È quanto dice Cristina Cingolani, fino atempo fa consigliera comunale dellacivica, che ha aderito assieme ad Alessandro Bini al gruppo Pensiero e Azione. Alle ultime elezioni lacon il nome del sindaco è rappresentata in giunta dagli assessori Silvano Iommi e Katiuscia Cassetta, mentre in consiglio comunale da Romina Leombruni, passata poi a Fratelli d’Italia, da Sabrina De Padova, ora al Gruppo Misto, da Bini e Cingolani, che ora hanno aderito a Pensiero e Azione. E adesso cosa farà questo nuovo gruppo? "L’idea – spiega Bini – è continuare a dialogare con la, ove ce ne siano le condizioni. A oggi quanto fatto è cambiare nome, ma l’indirizzo è quello di unacivica di centrodestra che si distacca dal nome del sindaco per avere un’identità più nostra".