Livorno, maxi sequestro di cartine e filtri in un minimarket: multato il titolare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La guardia di finanza di Livorno ha scovato un minimarket del centro città che vendeva senza avere la prevista autorizzazione da parte dei Monopoli di Stato numerosi accessori e articoli per fumare. Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato 1.056 filtri e 17.669 cartine per sigarette mentre al Livornotoday.it - Livorno, maxi sequestro di cartine e filtri in un minimarket: multato il titolare Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La guardia di finanza diha scovato undel centro città che vendeva senza avere la prevista autorizzazione da parte dei Monopoli di Stato numerosi accessori e articoli per fumare. Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato 1.056e 17.669per sigarette mentre al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vendeva filtri e cartine senz aautorizzazione: multa da oltre 3mila euro - I militari della Guardia di Finanza di Livorno, nell'ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto un minimarket in centro città ... (gonews.it)

Livorno, sotto sequestro quasi 19mila tra filtri e cartine per sigarette venduti senza permesso - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)