LIVE Berrettini-Stricker 4-3, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro salva la prima palla break del match (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (NON prima DELLE 18.00) 4-3 ACE (4°)!! A-40 Ammortizza molto bene con lo slice Matteo, perde il rovescio Stricker. 40-40 Martella a uscire Berrettini! 30-40 Clamorosa risposta di rovescio, togliendosela dalla pancia, poi volèe di rovescio vincente stretta. Numero! prima chance di break nel match. 30-30 Ace (3°)! 15-30 Entra con la risposta di dritto anomala Stricker. 15-15 Colpisce la riga con l’attacco di dritto Matteo. 0-15 Scappa il dritto in palleggio al romano. 3-3 A quindici Stricker. 40-15 Dritto vincente Berrettini. 40-0 Servizio e volèe. 30-0 Ancora con la battuta a uscire lo svizzero. poi comoda chiusura a rete. 15-0 Dritto vincente di Stricker. 3-2 Miracolo con il recupero di Berrettini. Lob e chiusura a rete. 40-15 Servizio vincente. Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 4-3, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro salva la prima palla break del match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (NONDELLE 18.00) 4-3 ACE (4°)!! A-40 Ammortizza molto bene con lo slice Matteo, perde il rovescio. 40-40 Martella a uscire! 30-40 Clamorosa risposta di rovescio, togliendosela dalla pancia, poi volèe di rovescio vincente stretta. Numero!chance dinel. 30-30 Ace (3°)! 15-30 Entra con la risposta di dritto anomala. 15-15 Colpisce la riga con l’attacco di dritto Matteo. 0-15 Scappa il dritto in palleggio al romano. 3-3 A quindici. 40-15 Dritto vincente. 40-0 Servizio e volèe. 30-0 Ancora con la battuta a uscire lo svizzero. poi comoda chiusura a rete. 15-0 Dritto vincente di. 3-2 Miracolo con il recupero di. Lob e chiusura a rete. 40-15 Servizio vincente.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : gruppo nuovamente compatto a 20 km dall’arrivo! - 39 Remy Rochas (Groupama-FDJ) attacca in cima alla salita e ha preso qualche metro di vantaggio. 13. 15. 39: Mancano 88 chilometri alla fine della corsa. 13. 15. 12. 13. 15. 5), Lorenzo Milesi (Movistar), Kevin Pezzo Rosola (General Store) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). 3 km/h. 16. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : ci prova Tonelli - gruppo vicino. 30 km al traguardo - 59 Superato il traguardo volante di Lonigo, ricordiamo alla memoria di Davide Rebellin. 14. 52 Si mette a tirare Jay Vine per il capitano Marc Hirschi. 13. 15: Rientrato sulla fuga anche il britannico britannico Ben Granger (MGKVis), che prima sembrava aver perso contatto. 13. 30 In pochi secondi la gara dovrebbe partire dal chilometro zero. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Stricker 1-1 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : iniziato il match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18. 15-0 Servizio e palla corta. Matteo Berrettini al servizio 15:45 Romano che ha sconfitto all’esordio nettamente Luciano Darderi, mentre lo svizzero si è imposto in 3 set contro Alexandar Kovacevic. 1-0 A quindici il romano! 40-15 Palla corta che bacia il nastro, Stricker arriva e gioca la contro ... (Oasport.it)