Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires, nel cortile interno di un hotel. Come conferma Reuters, il 31enne sarebbe deceduto dopo un volo dal terzo piano di un albergo nel quartiere Palermo della capitale argentina, in calle Costa Rica. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o siano coinvolte altre persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino La Nacion, la direzione dell’hotel avrebbe chiamato la polizia segnalando la presenza di un uomo con atteggiamento molesto e aggressivo nella struttura, probabilmente sotto l’effetto di alcol o droga. Al loro arrivo però, poco dopo le 17 ora locale, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo del giovane già privo di vita, dopo una caduta di oltre 12 metri. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024), exOne, è, nel cortile interno di un hotel. Come conferma Reuters, il 31enne sarebbe deceduto dopo un volo dal terzo piano di un albergo nel quartiere Palermo della capitale argentina, in calle Costa Rica. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o siano coinvolte altre persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino La Nacion, la direzione dell’hotel avrebbe chiamato la polizia segnalando la presenza di un uomo con atteggiamento molesto e aggressivo nella struttura, probabilmente sotto l’effetto di alcol o droga. Al loro arrivo però, poco dopo le 17 ora locale, le forze dell’ordine hannoil corpo del giovane già privo di vita, dopo una caduta di oltre 12 metri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne morto a 31 anni tra palco e realtà : gli amori - la musica e il calcio. Tutto sul cantante scomparso - L’artista sarebbe caduto dal balcone. I fan hanno organizzato una sorta di veglia funebre appena è stata confermata la dipartita: tutti davanti all’Hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a rendere omaggio a quello che per molti giovani era diventato una vera e propria icona. Ecco da dove deriva l’abuso di alcol e droga. (Cityrumors.it)

Mister Movie | “Così giovane” : celebrità reagiscono alla morte di Liam Payne ex cantante degli One Direction - Un’eredità musicale indimenticabile La morte di Liam Payne lascia un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di fan e colleghi. . Un pensiero particolare è stato rivolto a Cheryl, ex compagna di Liam e madre di suo figlio Bear, che ora dovrà affrontare questo difficile momento. Insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, Payne ha ottenuto un successo globale, ... (Mistermovie.it)

Liam Payne lascia un figlio di appena 7 anni : è nato dall’amore con una cantante famosa - ecco chi è - Il cantante, celebre per aver fatto parte degli One Direction, aveva dichiarato: “Sono incredibilmente felice di accogliere il mio bambino al mondo, è un momento che non dimenticherò mai”. Sfortunatamente, la vita ha riservato una tragedia inaspettata, lasciando Bear a dover affrontare la vita senza il suo papà, ma con il supporto incondizionato della madre. (Donnapop.it)