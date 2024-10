Ilgiorno.it - Legnano, spacciatori intercettati in via Canazza: due denunce e 22 dosi di cocaina sequestrate

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Milano), 16 ottobre 2024 – Duedenunciati e 22dioltre a tremila euro in contanti: ieri sera a, come conseguenza di un controllo eseguito in via, gli agenti della Polizia di Stato hanno indagato per detenzione ai fini di spaccio due cittadini albanesi di 36 e 21 anni, di cui uno irregolare e per questo motivo indagato anche per permanenza irregolare sul territorio nazionale, procedendo anche alla segnalazione al Prefetto di un cittadino italiano di 34 anni, sanzionato per uso personale di stupefacenti.