Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 16 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 16 ottobre 2024 Ariete Sono le grandi battaglie d'autunno che possono portare soddisfazioni enormi, ma tutto dipende da come impostate le vostre iniziative professionali e di affari, e con chi. Nella scelta dei collaboratori non siete molto intuitivi, spesso agite sotto l'impulso del momento. Potrebbe succedere oggi, con questa Luna crescente nel segno fino al plenilunio di domani. Fase fiabesca per la ricerca di un amore, ma impulsiva per i rapporti con la famiglia. Marte, cautela nella salute. Toro Pressioni alle spalle, potrebbe farsi insidiosa questa enorme Luna in Ariete, in fase di plenilunio.

