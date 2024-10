Lautaro Martinez sul Pallone d'Oro: "Sarò lì, vedremo cosa succederà" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nome di Lautaro Martinez è finito ancor auna volta sul taccuino dell'arbitro: il centravanti nerazzurro ha firmato la vittoria dell'Argentina sulla Bolivia per 6-0.Al termine della partita il Ilnerazzurro.it - Lautaro Martinez sul Pallone d'Oro: "Sarò lì, vedremo cosa succederà" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nome diè finito ancor auna volta sul taccuino dell'arbitro: il centravanti nerazzurro ha firmato la vittoria dell'Argentina sulla Bolivia per 6-0.Al termine della partita il

Lautaro Martinez : «Io con Messi e Julian Alvarez in attacco per l’Argentina : bei gol!» - GRANDE PRESTAZIONE – Lautaro Martinez in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali della Nazionale Argentina, esprime ancora tutta la sua soddisfazione per la vittoria nel match di qualificazione al Mondiale: «In Argentina-Bolivia io, Lionel Messi e Julian Alvarez abbiamo giocato insieme in attacco, non ci sono state troppe occasioni fin qui per farlo. (Inter-news.it)

Inter - Lautaro Martinez : «Pallone d’Oro? Ci spero - è stata una stagione spettacolare» - L’attaccante e capitano dell’Inter è tornato a parlare del tema tanto atteso ovvero il Pallone d’Oro Dopo essere tornato al gol con l’Inter, Lautaro Martinez non si è fatto mancare nulla ed è andato a segno anche con la Nazionale dell’Argentina nella netta e convincente vittoria contro la Bolivia per 6-0, mettendo a referto anche […]. (Calcionews24.com)

Lautaro Martinez : «Pallone d’Oro? Sarò presente! Anno spettacolare con l’Inter» - In quella serata verranno consegnati il Pallone d’Oro maschile e quello femminile, il Premio Kopa (miglior giocatore U21), il Premio Yashin (miglior portiere), il premio Gerd Muller (miglior marcatore della stagione). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... (Inter-news.it)