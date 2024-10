La maternità surrogata è reato universale, via libera dal Senato: punibile anche la pratica compiuta all'estero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal Senato è arrivato l'ok al ddl contro la maternità surrogata, che è diventata legge. L'approvazione del disegno di legge contro la "gestazione per Ilmattino.it - La maternità surrogata è reato universale, via libera dal Senato: punibile anche la pratica compiuta all'estero Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalè arrivato l'ok al ddl contro la, che è diventata legge. L'approvazione del disegno di legge contro la "gestazione per

