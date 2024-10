Jennifer Aniston in forma con Pvolve: così mantiene il suo peso forma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A 55 anni è in formissima: il segreto di Jennifer Aniston, oltre alla genetica, è il Pvolve. Ovvero l’allenamento funzionale a basso impatto che mixa pilates, esercizi di fisioterapia e tonificazione. L’attrice di Friends è global ambassador del metodo Pvolve da tempo e ha postato sulla sua pagina Instagram il dietro le quinte della nuova campagna. GUARDA LE FOTO Jennifer Aniston, foto: i segreti fitness di una vera sportiva Jennifer Aniston e la passione per l’allenamento Pvolve «Un piccolo behind the scenes. Venite ad allenarvi con noi!», ha scritto a corredo delle immagini: eccola mentre si allena a favor di telecamera con altri trainers, prima di rinfrescarsi di fronte a un enorme ventilatore. Amica.it - Jennifer Aniston in forma con Pvolve: così mantiene il suo peso forma Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A 55 anni è in formissima: il segreto di, oltre alla genetica, è il. Ovvero l’allenamento funzionale a basso impatto che mixa pilates, esercizi di fisioterapia e tonificazione. L’attrice di Friends è global ambassador del metododa tempo e ha postato sulla sua pagina Instagram il dietro le quinte della nuova campagna. GUARDA LE FOTO, foto: i segreti fitness di una vera sportivae la passione per l’allenamento«Un piccolo behind the scenes. Venite ad allenarvi con noi!», ha scritto a corredo delle immagini: eccola mentre si allena a favor di telecamera con altri trainers, prima di rinfrescarsi di fronte a un enorme ventilatore.

