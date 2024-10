Insulti al fisico della sindaca di Latina ma lei si difende: “Ho un tumore” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Costretta a riferire della malattia che sta affrontando e a valutare le vie legali per difendersi dalle becere offese sul suo aspetto fisico. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha deciso di reagire agli Insulti ricevuti sui social e riferiti in particolare a un suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. Le accuse, secondo cui sarebbe “rifatta”, si sono moltiplicate negli ultimi mesi, ma Celentano ha spiegato che i cambiamenti nel suo fisico sono dovuti alle terapie per combattere un tumore. Già ad agosto, durante un intervento in Consiglio comunale, aveva rivelato di aver affrontato un percorso terapeutico, che includeva chemioterapie adiuvanti e trattamenti a base di cortisone. La sindaca ha sottolineato quanto sia stato difficile affrontare non solo il dolore fisico, ma anche quello psicologico, acuto dalle cattiverie online. Thesocialpost.it - Insulti al fisico della sindaca di Latina ma lei si difende: “Ho un tumore” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Costretta a riferiremalattia che sta affrontando e a valutare le vie legali perrsi dalle becere offese sul suo aspetto. Ladi, Matilde Celentano, ha deciso di reagire agliricevuti sui social e riferiti in particolare a un suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. Le accuse, secondo cui sarebbe “rifatta”, si sono moltiplicate negli ultimi mesi, ma Celentano ha spiegato che i cambiamenti nel suosono dovuti alle terapie per combattere un. Già ad agosto, durante un intervento in Consiglio comunale, aveva rivelato di aver affrontato un percorso terapeutico, che includeva chemioterapie adiuvanti e trattamenti a base di cortisone. Laha sottolineato quanto sia stato difficile affrontare non solo il dolore, ma anche quello psicologico, acuto dalle cattiverie online.

