Inflazione | a settembre confermato +07%

Inflazione:a settembre confermato +0,7% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 14.20 L'Istat conferma la stima preliminare dell'Inflazione di settembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un aumento dello 0,7% su base annua dal +1,1% del mese precedente. E' il livello più basso da inizio anno. La decelerazione si deve principalmente ai prezzi degli energetici, sia regolamentati che non. Confermata anche la ripresa dei prezzi del "carrello della spesa", salito a settembre a +1,0% dal +0,6% di agosto.

