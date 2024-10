Bergamonews.it - Incendio sulla BreBeMi: auto in movimento prende fuoco

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande paura per tre persone che nella mattinata di mercoledì (16 ottobre) si trovavano a bordo di un’che viaggiavain direzione Brescia. Erano circa le 7:15 quando il veicolo ha improvvisamente preso, per cause ancora da chiarire: gli occupanti sono riusciti a fermarsi in tempo in una piazzola di sosta e uscire dalla macchina. Nessuno dei tre è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili delvolontari di Treviglio, che hanno prontamente spento le fiamme e bonificato l’area compromessa, garantendo così la sicurezza del trattostradale.