Incendio alla Pmg di Volpago, il Comune ammesso come parte civile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche il Comune di Vedelago (assistito dall'avvocato Alessandro Michielan) è tra le parti civili ammesse nel procedimento contro il 33enne Mirco Poloniato e la madre, la 65enne Giovannina Bortolomiol, accusati di essere i responsabili dell'Incendio doloso – gli viene contestata anche la frode

Nube nera su Taranto - vasto incendio in un capannone. Allerta del Comune : “Chiudete porte e finestre” - Un vasto incendio è scoppiato nella zona industriale in mattinata: in fiamme un capannone di un'azienda della logistica. La città è avvolta dal fumo, si teme la nube tossica: sul posto l'Arpa per scongiurare rischi per i residenti. (Bari.repubblica.it)

"I cittadini hanno il diritto di sapere cosa stanno respirando" : Di Gregorio (Chieti Bene Comune) chiede chiarezza dopo l'incendio - . . "Siamo forse di fronte a una nuova emergenza ambientale? Il fumo tossico si è rapidamente diffuso in tutta la Val Pescara, sollevando interrogativi urgenti su quali sostanze siano state rilasciate e quali siano gli impatti sul nostro ecosistema. L'inquinamento non riguarda solo l'aria, ma rischia. (Chietitoday.it)

Incendio a Scerne di Pineto - analisi in corso da parte dell'Arta. Il Comune di Pescara consiglia di chiudere le finestre - A seguito dell’incendio scoppiato nel capannone di un’azienda chimica a Scerne di Pineto (Teramo) si è propagata una enorme nube di fumo nero. Ragion per cui, la protezione civile comunale di Pescara è in contatto diretto con l'Arta, che sta monitorando la situazione e sta effettuando tutte le... (Ilpescara.it)