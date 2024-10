Linkiesta.it - Il pane di una volta è diventato il pane quotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domusnovas Canales è un piccolo centro abitato in provincia di Oristano, situato nella florida valle del rio Siddu. A percorrerlo nelle ore di punta sembra disabitato. In tutto ci vivono una quarantina di abitanti. L’area, popolata fin dall’epoca pre-nuragica, è nota per la presenza di diverse tombe dei giganti, domus de janas (letteralmente case delle fate) e nuraghi. Qui prima era tutto coltivato a grano. Ogni casa aveva il suo forno, la mola asinaria per la produzione casalinga di farina e ciascuna famiglia sfornava il proprio. A raccontarlo è Claudio Piras, ex operaio che dopo aver perso il lavoro in fabbrica ha convinto la moglie Sabrina Rosmarino a intraprendere un’attività che ha i contorni dell’impresa familiare.