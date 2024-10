Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parla Ruud Krol

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), ex calciatore di Ajax,e Nazionale olandese, è intervenuto a RadioCentrale. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Un Calcio alla Radio-3° Tempo’. “Buongiorno ha cambiato l’intera difensiva del? Anche l’anno scorso al Torino ha fatto un grande campionato, ma si difende e si attacca come una squadra. La squadra partenopea ha trovato la grinta e la passione del suo allenatore.ha cambiato il. Questa squadra può crescere ancora ed è, sicuramente, tra le favorite per lo scudetto, anche perché non gioca le coppe”. Non: c’è oggi un nuovo? “Qualche giocatore può fare quello che facevo io? Il calcio è diverso ora, nelho fatto sia libero che uomo a metà campo. A me è sempre piaciuto attaccante, ho avuto sempre il mood di andare avanti.