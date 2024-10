Il Gladiatore 2, Paul Mescal era intimorito da Denzel Washington sul set: "Mi sono sentito uno stupido" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già disorientato dai set più grandi che avesse mai attraversato, Paul Mescal durante la lavorazione del Gladiatore II si è scoperto intimorito all'idea di recitare con Denzel Washington. Ma ha richiamato se stesso al dovere. Al cinema dal 14 novembre. Comingsoon.it - Il Gladiatore 2, Paul Mescal era intimorito da Denzel Washington sul set: "Mi sono sentito uno stupido" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già disorientato dai set più grandi che avesse mai attraversato,durante la lavorazione delII si è scopertoall'idea di recitare con. Ma ha richiamato se stesso al dovere. Al cinema dal 14 novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paul Mescal entra nell'arena del Gladiatore II - Da giocatore di calcio gaelico, paragona il presente a un periodo di “purple patch”, una striscia vincente. Canotta Dolce & Gabbana, pantaloni e stivali vintage Contemporary Wardrobe Collection, orecchino personale, collana e bracciale Cartier CREDITI DI PRODUZIONE:Foto di Dan JacksonStyling George Cortina Hair stylist Rudi Lewis @ LGA ManagementSkincare Miranda Joyce con prodotti Clé de ... (Gqitalia.it)

Il nuovo gladiatore Paul Mescal ha finito di girare Hamnet - l'ultimo film della regista di Nomadland - In sostituzione del regista originale Sam Mendes, che ora è nel pieno dei preparativi per le riprese dei suoi quattro film sui Beatles, Zhao ha adattato il romanzo di Maggie O'Farrell, vincitore di un premio, in quella che sembra un'ottima esca per gli Oscar. Ad agosto, Focus ha acquisito i diritti statunitensi di Hamnet di Chloe Zhao, la cui produzione si è appena conclusa in Galles. (Movieplayer.it)

Il Gladiatore 2 - un attore anticipa le scene di lotta “brutali” tra Paul Mescal e Pedro Pascal nel sequel - Alla domanda sulle scene di combattimento tra Paul Mescal e Pedro Pascal, l'attore ha anticipato che si tratta di scene davvero violente: "Sono davvero violente e brutali, lo vedrete. Hechinger infatti interpreta Caracalla ne Il Gladiatore 2 di Ridley Scott. Quindi, molto altro è in arrivo". …. Posso dire che è molto emozionante e non vedo l'ora che la gente lo veda. (Movieplayer.it)