Iea la domanda di elettricità aumenterà nei prossimi anni

La domanda di elettricità aumenterà ancora nei prossimi anni, dopo che nell'ultimo decennio l'uso di corrente elettrica è cresciuto ad un tasso doppio rispetto alla domanda complessiva di energia. Lo scrive l'Agenzia internazionale per l'energia nel suo rapporto annuale World Energy Outlook. Due terzi del'aumento della domanda di elettricità in questo periodo è venuto dalla Cina. E questo aumento accelererà ulteriormente nei prossimi anni. Nello scenario delle politiche attuali, verrà aggiunta ogni anno alla domanda globale l'equivalente della domanda attuale del Giappone. Ma in uno scenario che punta agli obiettivi globali di zero emissioni, l'aumento sarebbe ancora più rapido.

