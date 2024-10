IA, Ibarra (Engineering): ‘Ecco perché l’Ue deve far sistema per competere’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La collaborazione europea in campo tecnologico è “l'unica soluzione possibile” per rendere l’Ue in grado di competere su scala globale. Urge “rompere le barriere, armonizzare le legislazioni, cercare di far sì che possano esserci più campioni europei”. Così l’amministratore delegato di Engineering, Maximo Ibarra, in una conversazione con Adnkronos a margine della conferenza Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La collaborazione europea in campo tecnologico è “l'unica soluzione possibile” per renderein grado di competere su scala globale. Urge “rompere le barriere, armonizzare le legislazioni, cercare di far sì che possano esserci più campioni europei”. Così l’amministratore delegato di, Maximo, in una conversazione con Adnkronos a margine della conferenza

