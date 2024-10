I benefici di saltare sui tappeti elastici, come bambini. E come Eva Longoria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SULLA MONTÉE des marches dell’ultimo Festival di Cannes, Eva Longoria, la capricciosa Gabrielle Solis di Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane e ora produttrice e co-starring accanto a Carmen Maura della serie dramedy Tierra de mujeres – Intrecci di vite (su Apple Tv+), ha sfoggiato una collezione di mise da sirena impraticabili per un fisico meno che perfetto. Le curve antigravitazionali della Longoria, 50 anni il prossimo marzo, sono frutto di una genetica fortunata e di una pratica aerobica & cardio fra le più sane e divertenti del momento: è il rebounding, alias salto sul tappeto elastico, l’ultima frontiera del workout che spopola fra le celebrity d’oltreoceano. Amica.it - I benefici di saltare sui tappeti elastici, come bambini. E come Eva Longoria Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SULLA MONTÉE des marches dell’ultimo Festival di Cannes, Eva, la capricciosa Gabrielle Solis di Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane e ora produttrice e co-starring accanto a Carmen Maura della serie dramedy Tierra de mujeres – Intrecci di vite (su Apple Tv+), ha sfoggiato una collezione di mise da sirena impraticabili per un fisico meno che perfetto. Le curve antigravitazionali della, 50 anni il prossimo marzo, sono frutto di una genetica fortunata e di una pratica aerobica & cardio fra le più sane e divertenti del momento: è il rebounding, alias salto sul tappeto elastico, l’ultima frontiera del workout che spopola fra le celebrity d’oltreoceano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I benefici di saltare sui tappeti elastici, come bambini. E come Eva Longoria - Saltare sui tappeti elastici, come bambini. E come molte dive di Hollywood. Tutti i benefici del rebounding. E i suoi esercizi ... (amica.it)

MARSIGLIA - Longoria: "De Zerbi? Vogliamo costruire un progetto che duri il più a lungo possibile" - In un'intervista concessa a L'Equipe, il Presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha parlato della scelta di affidare la panchina a Roberto De Zerbi: "Non ho la sfera di cristallo. Lui conos ... (napolimagazine.com)

Marsiglia, pace ritrovata. Il presidente Longoria spiega come: "Dovevo cambiare lo spogliatoio" - L'Olympique Marsiglia finalmente non è più una polveriera. Rispetto alla scorsa stagione, l'OM è partito col piede giusto,. (tuttomercatoweb.com)