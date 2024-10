Ilrestodelcarlino.it - Grande inizio della Zerosystem. Travolto Vicenza per 5 a 0

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno preso il via i campionati a squadre nazionali e regionali di tennistavolo che vedono impegnate numerose formazioni cittadineVilla D’Oro eCdr. In B1 roboante esordio interno per ladel neo acquisto Marco Bressan, che ha rifilato un sonoro 5-0 a. Non è andata altrettanto bene, in B2, alla Cdr Topsolid che a Ferrara, in formazione rimaneggiata, ha incassato un secco 5-0. In C1, la Cobi Meccanica, grazie alla tripletta di Roberto Vai, si è imposta per 5-3 contro Prato, mentre con lo stesso risultato la Pfm ha dovuto arrendersi al Sesto Fiorentino. In C2 è andato di scena il derby tra la Cdr Pizzeria Vesuvio e la Ts Villa D’Oro, con successo dei rossoneri per 5-2, in virtù dell’en plein del giovane Davide Monari, il quale non ha lasciato neppure un set agli avversari.