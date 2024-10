Grande Fratello, nota influencer potrebbe varcare la porta rossa: la rivelazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande Fratello, Giulia Cavaglià potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia? L’ex tronista rivela un retroscena Grande Fratello, la nota influencer nonchè ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià potrebbe varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Giulia ha rilasciato un’intervista a ComingSoon dove ha rivelato per la prima volta di aver sostenuto il casting direttamente con il conduttore: “Io la varcherei subito la porta rossa. Ho fatto i casting direttamente con Alfonso Signorini l’anno di Sophie e Basciano”. Leggi anche Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Le dichiarazioni dell’influencer Poi ha proseguito aggiungendo: “Ho fatto la quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli. È stata una bella botta. 361magazine.com - Grande Fratello, nota influencer potrebbe varcare la porta rossa: la rivelazione Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024), Giulia Cavagliàentrare nella Casa più spiata d’Italia? L’ex tronista rivela un retroscena, lanonchè ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavagliàladella Casa più spiata d’Italia. Giulia ha rilasciato un’intervista a ComingSoon dove ha rivelato per la prima volta di aver sostenuto il casting direttamente con il conduttore: “Io la varcherei subito la. Ho fatto i casting direttamente con Alfonso Signorini l’anno di Sophie e Basciano”. Leggi anche, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Le dichiarazioni dell’Poi ha proseguito aggiungendo: “Ho fatto la quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli. È stata una bella botta.

