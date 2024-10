Gli ordini professionali alla Regione Lazio: “Servono norme più snelle per la gestione del territorio e la riqualificazione urbana” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi si riuniscono il prossimo 17 ottobre nella Casa dell'Architettura di Roma Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi, tutti intorno allo stesso tavolo per mettere a punto una serie di proposte di modifica alla Legge Regionale 171 del 9 agosto 2024, riguardante “Semplificazioni e misure incentivanti per il Sbircialanotizia.it - Gli ordini professionali alla Regione Lazio: “Servono norme più snelle per la gestione del territorio e la riqualificazione urbana” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi si riuniscono il prossimo 17 ottobre nella Casa dell'Architettura di Roma Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi, tutti intorno allo stesso tavolo per mettere a punto una serie di proposte di modificaLegge Regionale 171 del 9 agosto 2024, riguardante “Semplificazioni e misure incentivanti per il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli ordini professionali alla Regione Lazio: “Servono norme più snelle per la gestione del territorio e la riqualificazione urbana” - (Adnkronos) – Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi, tutti intorno allo stesso tavolo per mettere a punto una serie di proposte di modifica alla Legge Regionale 171 de ... (webmagazine24.it)

Concorso Regione Campania per 146 esperti PNRR, bando online: requisiti e come inviare la domanda - Sono online gli avvisi pubblici banditi dalla Regione Campania per il conferimento di incarichi di collaborazione a tecnici ed esperti con i fondi PNRR ... (fanpage.it)

Rischio alluvione, scontro a distanza Ugolini-De Pascale - Il candidato del centro-sinistra alle regionali elenca 5 punti su cui intervenire. La candidata del centro destra ricorda che al governo della Regione c'è il PD ... (lapressa.it)