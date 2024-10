Serieanews.com - Game over Djokovic, annuncio improvviso sul ritiro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)emblematico quello su Novak, arrivato dopo la sconfitta contro Sinner al Masters di Shanghai Oltreché per la prepotente ascesa di Jannik Sinner ai vertici della classifica mondiale, il 2024 del Tennis può essere ricordato anche per un altro fatto storico che si sta verificando con grande stupore di tutti gli appassionati. Novak, una stagione decisamente anomala per il serbo (Foto LaPresse) – Serieanews.comNon si può non rimanere stupiti, infatti, nel vedere ancora lo 0 nella casella dei tornei vinti in questa stagione da Novak. Una situazione decisamente anomala nell’ultimo ventennio del tennis maschile. Eppure, il serbo non alza un trofeo dall’edizione 2023 delle Atp Finals di Torino. Da allora, se si esclude il memorabile trionfo alle Olimpiadi di Parigi, nessun titolo Slam e nemmeno Atp.