Ferguson considerava il Manchester United un suo feudo, finalmente Ratcliffe lo ha mandato via (Times) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sir Jim Ratcliffe ha detto a Sir Alex Ferguson che i suoi servizi come ambasciatore del Manchester United non sono più richiesti. Il motivo principiale è per risparmiare 2,1 milioni di sterline di stipendio. Ovviamente l'operazione non ha un grande impatto sui conti dello United ma provoca un leggero attacco di panico nei tifosi dello United. Ferguson è come Jordan per i tifosi dei Bulls. Ma nonostante ciò, il Times è d'accordo con Ratcliffe. Nessuno ha mai avuto il coraggio di mostrare a Ferguson l'uscita "Ma è sicuramente la decisione giusta e per la quale non posso fare a meno di ammirare Ratcliffe". Il proprietario di Ineos è "un uomo d'affari", non dovrebbe quindi sorprendere che sia spietato, e anche "un po' un bastardo". La verità è un'altra però. Detta in due parole: nessuno ha mai avuto il coraggio di aprire la porta a Ferguson indicargli l'uscita.

