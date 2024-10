Deve partorire ora Mamma in ospedale ascensore rotto | come fanno nascere il bimbo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Partorisce sul pavimento a causa di un problema. È successo la mattina di lunedì 14 ottobre all’Vito Fazzi di Lecce e la storia è stata resa nota in queste ore dai quotidiani locali. Fortunatamente la nascita è avvenuta senza complicazioni né per la madre né per il figlio, il secondo della donna, arrivata all’di Lecce in preda alle doglie ma che ha dovutosul pavimento a causa di un guasto all’. Non si tratta di un caso isolato. Sarebbero ben diciassette gli ascensori che all’Vito Fazzi attendono interventi di manutenzione. Secondo i sindacati, a peggiorare una situazione già di per sé grave sarebbe l’affidamento dei lavori a micro aziende che non hanno le competenze necessarie per gestire questo tipo di interventi in strutture grossegli ospedali.