Deloitte Italia continua a crescere | fatturato oltre 15 miliardi di euro

Proseguono gli investimenti di Deloitte Italia: nel 2024 tre nuove sedi a Milano, Roma e Bari e 3.500 assunzioni previste entro il prossimo anno Milano. Per il tredicesimo anno consecutivo il network di Deloitte in Italia registra una crescita del fatturato, che quest'anno (esercizio con termine al 31 maggio 2024) ha superato 1,5 miliardi di euro, segnando un +15% rispetto all'esercizio precedente. Anche l'organico di Deloitte Italia, che oggi conta oltre 13 mila persone, ha registrato un incremento del +10% rispetto allo scorso anno fiscale. Nello specifico, tra i neoassunti il 57% sono uomini e il 43% donne, con un'altissima percentuale di under 30, pari al 78,2%. Il 42% dei nuovi ingressi sono Millennial (nati tra il 1983 e il 1994), mentre il 55,2% appartengono alla GenZ (nati tra il 1995 e il 2005). Un numero di giovani talenti destinato a crescere, con circa 3.

