Ilfattoquotidiano.it - Daphne Caruana Galizia, due riflessioni sul giornalismo a partire dalla sua tragica morte

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ultima “strega” bruciata viva in Europa si chiamava. La sua condanna aè stata eseguita il 16 ottobre del 2017 nelle campagne di Malta, Paese membro dell’Unione Europea. Della storia dicolpiscono e devono far riflettere non soltanto l’ultimo tragico momento ovvero il suo assassinio degno della peggiore tradizione terroristico-mafiosa, ma anche la fatica estrema che per anniha sopportato pur di continuare a fare la cosa nella quale credeva: informare liberamente e seriamente per contribuire a scardinare la cappa di corruzione, clientelismo, familismo amorale che vedeva gravare in maniera soffocante sul Paese che amava.