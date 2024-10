Criptovalute, cosa sono e che rischi hanno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Se ne parla tanto, a volte le si demonizza, ma nello specifico non tutti conoscono il mondo delle valute virtuali, dette anche Criptovalute, esempio di applicazione al settore finanziario della tecnologia digitale, che ha nei bitcoin quella più nota. Perché questo nome? Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. E' dunque una valuta protetta da un codice informatico, senza il quale non è possibile utilizzarla. La modalità di scambio è quella peer-to-peer, cioè fra due dispositivi in autonomia, senza la necessità di intermediari, per acquistare beni o servizi senza l'uso della moneta fisica tradizionale. Vi è poi da distinguere se si tratti o meno di moneta bidirezionale, cioè se sia consentito convertirla in valuta ufficiale e viceversa. Il bitcoin ad esempio ha questa caratteristica. Quotidiano.net - Criptovalute, cosa sono e che rischi hanno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Se ne parla tanto, a volte le si demonizza, ma nello specifico non tutti conoscono il mondo delle valute virtuali, dette anche, esempio di applicazione al settore finanziario della tecnologia digitale, che ha nei bitcoin quella più nota. Perché questo nome? Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. E' dunque una valuta protetta da un codice informatico, senza il quale non è possibile utilizzarla. La modalità di scambio è quella peer-to-peer, cioè fra due dispositivi in autonomia, senza la necessità di intermediari, per acquistare beni o servizi senza l'uso della moneta fisica tradizionale. Vi è poi da distinguere se si tratti o meno di moneta bidirezionale, cioè se sia consentito convertirla in valuta ufficiale e viceversa. Il bitcoin ad esempio ha questa caratteristica.

