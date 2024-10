Cosa prevede il “piano di vittoria” svelato da Zelensky al Parlamento ucraino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'invito a entrare nella NATO e la facoltà di colpire la Russia in profondità con armi occidentali: sono questi i principali punti del "piano di vittoria" presentato da Zelensky al Parlamento ucraino. Fanpage.it - Cosa prevede il “piano di vittoria” svelato da Zelensky al Parlamento ucraino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'invito a entrare nella NATO e la facoltà di colpire la Russia in profondità con armi occidentali: sono questi i principali punti del "piano di vittoria" presentato daal

