Conte a Meloni: “Ha chiuso gli occhi su Gaza, fino a quando vuole rendersi complice delle scelte criminali di Netanyahu?” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Sulle guerre l’Italia ha posizione ambigue, se non ipocrite. In Medio Oriente il tempo della retorica è finito da un pezzo: fino a quando vogliamo renderci complici delle scelte criminali di Netanyahu? Su questo punto ho sentito parole debole e deludenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rivolgendosi a Giorgia Meloni dopo le comunicazioni di quest’ultima alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Parlando dell’invasione russa ha detto che non vuole chiudere un occhio di fronte alle violazioni del diritto internazionale, a Gaza li ha chiusi tutti e due, per 12 mesi”. L'articolo Conte a Meloni: “Ha chiuso gli occhi su Gaza, fino a quando vuole rendersi complice delle scelte criminali di Netanyahu?” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Conte a Meloni: “Ha chiuso gli occhi su Gaza, fino a quando vuole rendersi complice delle scelte criminali di Netanyahu?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Sulle guerre l’Italia ha posizione ambigue, se non ipocrite. In Medio Oriente il tempo della retorica è finito da un pezzo:vogliamo renderci complicidi? Su questo punto ho sentito parole debole e deludenti”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, rivolgendosi a Giorgiadopo le comunicazioni di quest’ultima alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Parlando dell’invasione russa ha detto che nonchiudere uno di fronte alle violazioni del diritto internazionale, ali ha chiusi tutti e due, per 12 mesi”. L'articolo: “Haglisudi?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

