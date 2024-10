Lanazione.it - Ciclovia Tirrenica. Parte la riqualificazione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono partiti i lavori dellasulla costa. Ieri mattina, è iniziata l’opera di smantellamento delle siepi e delle tamerici malate presenti lungo il tracciato della pista: l’area a verde tra la pista ciclabile e i parcheggi per le auto sarà totalmente ripensata con nuove piantumazioni e ripiastrellatura, per donare più ordine, bellezza e decoro a tutto il litorale. In parallelo, nei prossimi giorni inizierà anche il cantiere sul tratto ciclabile, che prevede la risistemazione, la riasfaltatura e la ritinteggiatura del percorso. La conclusione di questa primadi intervento, che si concentra sul tratto di pista ciclabile che va dalla Fossa dell’Abate all’Arlecchino, è prevista in tempo per le festività natalizie. La seconda tranche, invece, prenderà il via con l’anno nuovo e terminerà nel periodo di Pasqua.