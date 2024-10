Certificati falsi per esenzione da vaccino anti-Covid: condannato medico no vax (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata stabilita oggi in tribunale a Torino la condanna a due anni di carcere con la condizionale per Giuseppe Delicati, il medico di Borgaro (Torino) coinvolto in una vicenda giudiziaria per la firma di Certificati falsi. Delicati è accusato di aver rilasciato Certificati che permettevano ai suoi pazienti di ottenere l’esenzione dai vaccini anti-Covid. La pena è stata patteggiata dallo stesso medico, che ha ammesso di aver commesso delle “leggerezze”, ma di aver sempre agito nell’interesse dei suoi assistiti. Sostenitori del medico fuori dal tribunale Durante l’udienza, una decina di sostenitori di Delicati si sono radunati fuori dall’aula, esponendo un cartello con la scritta: “Delicati innocente – piena assoluzione“. I fedeli sostenitori hanno manifestato il loro supporto al medico, ritenendo ingiuste le accuse a suo carico. Thesocialpost.it - Certificati falsi per esenzione da vaccino anti-Covid: condannato medico no vax Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata stabilita oggi in tribunale a Torino la condanna a due anni di carcere con la condizionale per Giuseppe Delicati, ildi Borgaro (Torino) coinvolto in una vicenda giudiziaria per la firma di. Delicati è accusato di aver rilasciatoche permettevano ai suoi pazienti di ottenere l’dai vaccini. La pena è stata patteggiata dallo stesso, che ha ammesso di aver commesso delle “leggerezze”, ma di aver sempre agito nell’interesse dei suoi assistiti. Sostenitori delfuori dal tribunale Durante l’udienza, una decina di sostenitori di Delicati si sono radunati fuori dall’aula, esponendo un cartello con la scritta: “Delicati innocente – piena assoluzione“. I fedeli sostenitori hanno manifestato il loro supporto al, ritenendo ingiuste le accuse a suo carico.

