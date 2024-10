Ilfoglio.it - C’è chi spia la gente su Instagram e chi invece si intrufola nei suoi conti correnti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mi sbaglierò (tendo a farlo); ma stando a quanto leggo sui giornali, credo che trattare Vincenzo Coviello – il bancario di Bitonto che per quasi due anni hato i(anche) dei politici – come una vicenda di spionaggio e dossieraggio sia un equivoco o, come nel caso della premier, una paranoia sciocca o in malafede. Altro che accerchiamento nei confronti di Giorgia Meloni (gli unici ad accerchiare la premier sono gli incompetenti e le mezze calzette, ma di questi scappati di casa ci si è circondata lei da sola): il Coviello hato ben tremilacinquecento persone, mica solo la leader di Fratelli d’Italia.