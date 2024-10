Carpineto Romano, coppia di ragazzi trovati con la droga in casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Erano sulle loro tracce già da alcuni giorni e nelle ore scorse nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Carpineto Romano hanno arrestato un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo, gravemente Frosinonetoday.it - Carpineto Romano, coppia di ragazzi trovati con la droga in casa Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Erano sulle loro tracce già da alcuni giorni e nelle ore scorse nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dihanno arrestato un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo, gravemente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carpineto Romano. In casa avevano marijuana - hashish e materiale per confezionare le dosi. I Carabinieri arrestano un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo - In casa avevano marijuana, hashish e materiale per confezionare le dosi. Cronache Cittadine CARPINETO ROMANO – Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze L'articolo Carpineto Romano. I Carabinieri arrestano un 29enne di Anagni e una 23enne del luogo sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)

Ladri di legna - presi sui monti Lepini nei pressi di Carpineto Romano - Il fenomeno del taglio illegale di alberi su terreni privati negli ultimi tempi sta assumendo dimensioni sempre più grandi. Diverse le segnalazioni anxhe nel sud della provincia di Roma. I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano coadiuvati da quelli del locale Nucleo Carabinieri... (Frosinonetoday.it)

Carpineto Romano. Sorpresi a trasportare alberi appena tagliati e rubati. Denunciati dai Carabinieri un 28enne ed un 53enne. Sequestrati l’auto ed i muli usati per il trasporto… - Sequestrati l’auto ed i muli usati per il trasporto… sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Denunciati dai Carabinieri un 28enne ed un 53enne. Cronache Cittadine CARPINETO ROMANO – I militari della Stazione Carabinieri di Carpineto Romano coadiuvati da quelli del locale Nucleo Carabinieri Forestale hanno L'articolo Carpineto Romano. (Cronachecittadine.it)