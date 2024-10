Calenda a Meloni: "Chiede responsabilità su Fitto, ma non si pratica in base a utilità" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Finisce un pò come al solito, che noi siamo con gli scafisti, contro l'Europa giusta, quella interdipendente. Il problema è che possiamo andare avanti a rinfacciarci tante cose. Su Medioriente e Ucraina non accettiamo molte lezioni. Sull'Ucraina siamo a tal punto d'accordo con lei quando distingue pace e resa, che diciamo che dobbiamo autorizzare l'uso delle nostre armi su suolo russo". Così il leader di Azione Carlo Calenda dopo la replica della premier Giorgio Meloni in Aula al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Quando dice cose che ci convincono non abbiamo alcun timore a darle ragione e a votare le cose che riteniamo giusto. Iltempo.it - Calenda a Meloni: "Chiede responsabilità su Fitto, ma non si pratica in base a utilità" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Finisce un pò come al solito, che noi siamo con gli scafisti, contro l'Europa giusta, quella interdipendente. Il problema è che possiamo andare avanti a rinfacciarci tante cose. Su Medioriente e Ucraina non accettiamo molte lezioni. Sull'Ucraina siamo a tal punto d'accordo con lei quando distingue pace e resa, che diciamo che dobbiamo autorizzare l'uso delle nostre armi su suolo russo". Così il leader di Azione Carlodopo la replica della premier Giorgioin Aula al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Quando dice cose che ci convincono non abbiamo alcun timore a darle ragione e a votare le cose che riteniamo giusto.

