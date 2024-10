Cagni: “Conte ha reso il Napoli una squadra stabile” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di “Punto Nuovo Sport” su Radio Punto Nuovo, Gigi Cagni ha condiviso le sue opinioni sul Napoli e sull’allenatore Antonio Conte. Con la sua esperienza nel mondo del calcio, Cagni ha fornito spunti interessanti sul rendimento della squadra partenopea e sulle dinamiche di allenamento sotto la guida di Conte. La Stabilità del Napoli Sotto Conte Cagni ha sottolineato che il Napoli non dovrebbe avere problemi con le cosiddette “gare trappola” grazie alla presenza di Conte in panchina. Secondo l’ex allenatore, Conte è un tecnico capace di ottenere il massimo dai suoi giocatori, garantendo una squadra sempre aggressiva e concentrata. Questa mentalità di approccio costante alla competizione è fondamentale per mantenere alta la qualità del gioco e la prestazione della squadra. Terzotemponapoli.com - Cagni: “Conte ha reso il Napoli una squadra stabile” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di “Punto Nuovo Sport” su Radio Punto Nuovo, Gigiha condiviso le sue opinioni sule sull’allenatore Antonio. Con la sua esperienza nel mondo del calcio,ha fornito spunti interessanti sul rendimento dellapartenopea e sulle dinamiche di allenamento sotto la guida di. La Stabilità delSottoha sottolineato che ilnon dovrebbe avere problemi con le cosiddette “gare trappola” grazie alla presenza diin panchina. Secondo l’ex allenatore,è un tecnico capace di ottenere il massimo dai suoi giocatori, garantendo unasempre aggressiva e concentrata. Questa mentalità di approccio costante alla competizione è fondamentale per mantenere alta la qualità del gioco e la prestazione della

