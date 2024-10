Buchmesse, oggi Zecchi, Tamaro, Rovelli e Boeri sul palco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 16 ott. (askanews) – Prima giornata ufficiale alla Buchmesse di Francoforte, con l’Italia Paese Ospite d’onore. Diversi gli eventi già andati in scena. Nell’incontro “La bellezza delle parole”, presentato dal giornalista Luigi Mascheroni, Stefano Zecchi ha detto che bisognerebbe salvare la bellezza del mondo perché ora non c’è niente più sotto attacco dell’idea di bellezza che viene citata a sproposito, sbandierata senza motivo e attorno alla quale si costruisce una retorica che che fa solo del male all’idea stessa di bellezza. Secondo Zecchi se c’è un impegno che un uomo di cultura e anche un politico deve assumersi è quello di preoccuparsi dell’educazione alla bellezza delle nuove generazioni. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 16 ott. (askanews) – Prima giornata ufficiale alladi Francoforte, con l’Italia Paese Ospite d’onore. Diversi gli eventi già andati in scena. Nell’incontro “La bellezza delle parole”, presentato dal giornalista Luigi Mascheroni, Stefanoha detto che bisognerebbe salvare la bellezza del mondo perché ora non c’è niente più sotto attacco dell’idea di bellezza che viene citata a sproposito, sbandierata senza motivo e attorno alla quale si costruisce una retorica che che fa solo del male all’idea stessa di bellezza. Secondose c’è un impegno che un uomo di cultura e anche un politico deve assumersi è quello di preoccuparsi dell’educazione alla bellezza delle nuove generazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugura oggi la Buchmesse di Francoforte - Italia protagonista - 30, con un omaggio a Giacomo Puccini per il suo centenario. Un’edizione particolarmente importante per l’Italia, scelta come Paese Ospite d’onore. (askanews) – Inaugura oggi pomeriggio alla fiera di Francoforte la Buchmesse 2024, il più importante appuntamento europeo per l’industria editoriale. . it. (Ildenaro.it)