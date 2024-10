Aviaria prossima pandemia? “È solo questione di tempo”: cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'influenza Aviaria sarà la prossima pandemia, dobbiamo prepararci. L'infettivologo Matteo Bassetti ha messo in guardia più volte sul possibile rischio che arriva dal virus dei polli. E con l'aumentare dei casi umani negli Stati Uniti la previsione non fa che avvalorarsi. "L'influenza Aviaria non si ferma più negli Usa: negli ultimi 7 mesi, L'articolo Aviaria prossima pandemia? “È solo questione di tempo”: cosa dicono gli esperti proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'influenzasarà la, dobbiamo prepararci. L'infettivologo Matteo Bassetti ha messo in guardia più volte sul possibile rischio che arriva dal virus dei polli. E con l'aumentare dei casi umani negli Stati Uniti la previsione non fa che avvalorarsi. "L'influenzanon si ferma più negli Usa: negli ultimi 7 mesi, L'articolo? “Èdi”:gliproviene da Webmagazine24.

