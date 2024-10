Autismo, terapie non rimborsate 300 famiglie scrivono alla Regione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oltre 300 famiglie di Firenze, Prato e Pistoia da ieri mattina stanno tempestando di mail le caselle di posta elettronica dei vertici di Regione e Asl. Sono tutti genitori con figli con diagnosi di disturbo dello spettro autistico: lamentano il mancato rispetto di una delibera regionale che prevedeva rimborsi retroattivi per le terapie Aba (è un approccio terapeutico basato sul comportamento) effettuate dal secondo semestre 2023 a maggio 2024. "Dopo cinque mesi dall’entrata in vigore dei decreti regionali – sottolineano le famiglie nelle lettere inviate con copia-incolla – ancora nessuno di noi è riuscito a richiedere e ad ottenere dalla Asl Toscana Centro i rimborsi che devono coprire spese già sostenute. Per alcuni di noi è di vitale importanza ricevere quanto ci spetta, ma per una serie di cavilli tecnici è tutto ancora bloccato". Lanazione.it - Autismo, terapie non rimborsate 300 famiglie scrivono alla Regione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oltre 300di Firenze, Prato e Pistoia da ieri mattina stanno tempestando di mail le caselle di posta elettronica dei vertici die Asl. Sono tutti genitori con figli con diagnosi di disturbo dello spettro autistico: lamentano il mancato rispetto di una delibera regionale che prevedeva rimborsi retroattivi per leAba (è un approccio terapeutico basato sul comportamento) effettuate dal secondo semestre 2023 a maggio 2024. "Dopo cinque mesi dall’entrata in vigore dei decreti regionali – sottolineano lenelle lettere inviate con copia-incolla – ancora nessuno di noi è riuscito a richiedere e ad ottenere dAsl Toscana Centro i rimborsi che devono coprire spese già sostenute. Per alcuni di noi è di vitale importanza ricevere quanto ci spetta, ma per una serie di cavilli tecnici è tutto ancora bloccato".

