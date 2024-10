Argentina, Messi: “Voglio godermi l’amore della gente. Paz? Ragazzo fantastico” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lionel Messi ha commentato a caldo il successo dell’Argentina contro la Bolivia, caratterizzato da una sua tripletta. La Pulce si è in particolare soffermata sul suo futuro con la ’10’ dell’Albiceleste sulle spalle: “Non ho intenzione di fissare date con la Nazionale. Sono consapevole che queste possono essere le mie ultime partite, perciò Voglio solo godermi l’amore della gente. Al momento penso a finire bene l’anno, poi si vedrà“. “godermi tutto questo mi commuove. Nonostante la mia età, quando sono qui mi sento anche un ragazzino. Sono felice e finché potrò dare una mano alla squadra, e starà bene, Voglio continuare a divertirmi – ha aggiunto Messi, che poi ha speso parole al miele per Nico Paz, subito protagonista all’esordio con un assist – È un Ragazzo fantastico che sta crescendo con un allenatore che conosco. Ha una testa impressionante e spero che continui a crescere“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lionelha commentato a caldo il successo dell’contro la Bolivia, caratterizzato da una sua tripletta. La Pulce si è in particolare soffermata sul suo futuro con la ’10’ dell’Albiceleste sulle spalle: “Non ho intenzione di fissare date con la Nazionale. Sono consapevole che queste possono essere le mie ultime partite, perciòsolo. Al momento penso a finire bene l’anno, poi si vedrà“. “tutto questo mi commuove. Nonostante la mia età, quando sono qui mi sento anche un ragazzino. Sono felice e finché potrò dare una mano alla squadra, e starà bene,continuare a divertirmi – ha aggiunto, che poi ha speso parole al miele per Nico, subito protagonista all’esordio con un assist – È unche sta crescendo con un allenatore che conosco. Ha una testa impressionante e spero che continui a crescere“.

SuperMessi : l’Argentina travolge la Bolivia 6-0 - Nella ripresa a segno Thiago Almada e ancora Messi all’84° con uno splendido slalom in area e all’86°. Al 46° è arrivato il gol di Julian Alvarez, sempre con grazie all’attaccante dell’Inter Miami. . it. E grazie anche a questa prestazione, l’Argentina ha fatto registrare la vittoria più larga della sua storia in una partita di qualificazioni sudamericane. (Ildenaro.it)

Messi-show con l'Argentina - in gol anche Lautaro. Poker Brasile - Mattatore assoluto l'ex fuoriclasse del Barcellona, che al 19' la sblocca dopo un pressing ef . Il granata Sanabria protagonista con una doppietta nel Paraguay ROMA - Messi-show al Monumental di Buenos Aires, dove l'Argentina si mette subito alle spalle il pari col Venezuela e travolge 6-0 la Bolivia. (Ilgiornaleditalia.it)

Messi-show con l’Argentina - in gol anche Lautaro. Poker Brasile - – foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Partita dominata dai verdeoro, anche se servono due rigori di Raphinha per indirizzarla nella giusta direzione prima che Andreas Pereira e Luiz Henrique mettano al sicuro la vittoria. ROMA (ITALPRESS) – Messi-show al Monumental di Buenos Aires, dove l’Argentina si mette subito alle spalle il pari col Venezuela e travolge 6-0 la Bolivia. (Unlimitednews.it)