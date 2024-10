Arbitro minacciato dopo la partita sospesa. Il caso in tribunale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ti aspetto fuori e ti ammazzo". Le minacce andate in scena il 20 marzo dell’anno scorso dopo la partita disputatasi a Varano Borghi tra le squadre di pallacanestro Vergiate Vikings e Lavena Ponte Tresa è finita davanti al giudice di Pace di Varese. Protagonisti un allenatore e due giocatori che hanno pesantemente minacciato un Arbitro, che è anche avvocato. Il direttore di gara aveva sospeso il match per via di continue tensioni, scorrettezze e irregolarità. L’Arbitro era stato accerchiato fuori dalla sua auto dopol’uscita dagli spogliatoi. "Noi ti veniamo a prendere, io vado a vedere dove arbitri e ti aspetto fuori": si era sentito dire. A quel punto era scattata la denuncia. Ilgiorno.it - Arbitro minacciato dopo la partita sospesa. Il caso in tribunale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ti aspetto fuori e ti ammazzo". Le minacce andate in scena il 20 marzo dell’anno scorsoladisputatasi a Varano Borghi tra le squadre di pallacanestro Vergiate Vikings e Lavena Ponte Tresa è finita davanti al giudice di Pace di Varese. Protagonisti un allenatore e due giocatori che hanno pesantementeun, che è anche avvocato. Il direttore di gara aveva sospeso il match per via di continue tensioni, scorrettezze e irregolarità. L’era stato accerchiato fuori dalla sua autol’uscita dagli spogliatoi. "Noi ti veniamo a prendere, io vado a vedere dove arbitri e ti aspetto fuori": si era sentito dire. A quel punto era scattata la denuncia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nigeria boicotta la partita contro la Libia dopo essere rimasta bloccata in aeroporto per oltre 12 ore : “Trattamento disumano” – Foto - Posso immaginare come si sentano in questo momento, dato che ho avuto un’esperienza simile con l’Under17. La Caf dovrebbe esaminare il rapporto e cosa sta succedendo qui. Ho sperimentato cose prima di giocare in Africa, ma questo è un comportamento vergognoso“. La squadra è stata così trattenuta in aeroporto senza cibo, acqua e corrente elettrica, il tutto “per fare pressione psicologica”, come ... (Ilfattoquotidiano.it)

Lo studente di 13 anni - il meccanico - il calciatore : chi erano i tre tifosi del Foggia morti nell’incidente dopo la partita. Insieme nell’ultima foto : “Road to Potenza” - Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile erano partiti per seguire la gara in Basilicata: al rientro lo schianto sulla Potenza Melfi che ha coinvolto due auto e un autobus provocando anche il ferimento di altre sette persone, di cui due giovanissimi in Rianimazione.... (Bari.repubblica.it)

Incidente dopo partita di calcio a Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia - . (Adnkronos) – Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)