Amazon lancia Kindle Colorsoft, il primo Kindle a colori

A pochi mesi dai primi Kobo con display a colori, gli avversari di Amazon rispondono a tono. E in arrivo ci sono tanti altri nuovi Kindle per tutti i gusti

Rivoluzione Amazon - arriva il primo Kindle a colori - In più si potranno anche evidenziare i passaggi con pennarelli colorati anziché con il solito 'evidenziatore digitale' grigio.  Non ci sono solo lati positivi: il display a colori vuol dire rallentare i processi e scaricare più velocemente la batteria. Per questo motivo, Amazon sostiene di aver apportato alcune modifiche hardware e software, come l'utilizzo di LED al nitrato per migliorare il ... (Agi.it)

Amazon celebra i 10 anni di Kindle Unlimited con una super offerta - . . Amazon celebra i dieci anni di Kindle Unlimited, il servizio di lettura digitale su abbonamento che consente ai propri iscritti di leggere quanto e dove vogliono su qualsiasi dispositivo, scegliendo tra milioni di titoli. Negli ultimi dieci anni, gli iscritti a Kindle Unlimited hanno letto più. (Today.it)