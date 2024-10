Amazon, come sono fatti i nuovi Kindle: inizia l’era del colore e dell’IA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A New York il colosso tech dell’e-commerce ha dedicato un evento al suo “primo amore”: gli e-reader Kindle per i libri in formato digitale. Per la prima volta Amazon ha lanciato quattro dispositivi tutti insieme. Oltre al classico Paperwhite, le novità più interessanti Repubblica.it - Amazon, come sono fatti i nuovi Kindle: inizia l’era del colore e dell’IA Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A New York il colosso tech dell’e-commerce ha dedicato un evento al suo “primo amore”: gli e-readerper i libri in formato digitale. Per la prima voltaha lanciato quattro dispositivi tutti insieme. Oltre al classico Paperwhite, le novità più interessanti

