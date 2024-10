Ilgiorno.it - Allarme piene dell’Olona: "Nerviano è a forte rischio. Il fiume va monitorato"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La città diè una di quelle maggiormente esposte durante ledelOlona. Per questo motivo, considerando l’aumento sempre più frequente di temporali improvvisi e forti piogge, che contribuiscono a incrementare rapidamente le ondate di piena dele data la necessità di un monitoraggio costante dei livelli di piena, visto che il corso d’acqua attraversa zone abitate, sarebbe indispensabile un controllo accurato. Attualmente, lungo il, è già presente una rete di monitoraggio pluviometrico, con stazioni in località come Varese, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Castellanza e Legnano, che trasmettono i dati in tempo reale, essenziali per la salvaguardia, pianificazione e gestione delle risorse idriche.