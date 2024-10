Alimentazione, Save the Children: “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per garantire la presenza delle mense in tutte le scuole primarie italiane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte L'articolo Alimentazione, Save the Children: “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) perla presenza dellein tutte le scuoleitaliane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte L'articolothe: “Lep perin” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iniziativa per le mense scolastiche : Save the Children chiede un intervento per garantire equità - Questo non solo favorisce l’attività educativa, ma ha anche un impatto positivo sul rendimento scolastico, soprattutto per gli alunni provenienti da contesti socio-economici svantaggiati. Negli ultimi dieci anni, la povertà alimentare in Italia è aumentata in modo allarmante, e la questione della distribuzione equa dei fondi destinati alla costruzione di nuove mense è cruciale. (Gaeta.it)

Alimentazione - Save the Children : “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” - . (Adnkronos) – “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per garantire la presenza delle mense in tutte le scuole primarie italiane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte […] The post Alimentazione, Save the ... (Lidentita.it)

Alimentazione - Save the Children : “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” - (Adnkronos) – “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per garantire la presenza delle mense in tutte le scuole primarie italiane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte […]. (Periodicodaily.com)