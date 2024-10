Alessandria, 61enne uccide la moglie e chiama i carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La tragedia questa mattina verso le 5:30 a Solero Femminicidio all'alba di oggi a Solero, in provincia di Alessandria. Un uomo di 61 anni, incensurato, ha ucciso la moglie 53enne a coltellate e poi ha chiamato i carabinieri. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 5:30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Sbircialanotizia.it - Alessandria, 61enne uccide la moglie e chiama i carabinieri Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La tragedia questa mattina verso le 5:30 a Solero Femminicidio all'alba di oggi a Solero, in provincia di. Un uomo di 61 anni, incensurato, ha ucciso la53enne a coltellate e poi hato i. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 5:30. Sul posto sono intervenuti idel

Femminicidio vicino ad Alessandria - un uomo accoltella a morte sua moglie e chiama i soccorsi - La coppia si era trasferita nel piccolo comune poco più di un anno fa. Intorno alle 5. Al momento sono in corso le indagini, coordinate dal magistrato Andrea Trucano, per cercare di ricostruire la dinamica dell’omicidio. 30 di mercoledì mattina a Solero, in provincia di Alessandria, un uomo di 61 anni ha accoltellato la moglie di 53 uccidendola. (Ilfattoquotidiano.it)

